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Lindemann выпустили очередной провокационный клип: видео

В ролике присутствуют сцены, которые закрыты черными табличками с надписью "цензура"

суббота, 2 ноября 2019, 14:48
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Дуэт Lindemann вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена выпустил клип на песню Knebel из грядущего альбома F&M, релиз которого запланирован на 22 ноября.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале проекта. Меньше чем за сутки провокационный ролик посмотрели около 300 тысяч пользователей сети.

На кадрах Тилль предстает в голубом костюме. Его персонаж закован в цепи в затопленном здании. В видео также фигурирует обнаженная девушка, которую вокалист тянет за собой на цепях. Все действо сопровождается экспрессией и кровью.

Напарник Линдеманна по группе также присутствует на видео - он бредет через болото по колено в воде, играя на акустической гитаре.

В клипе присутствуют сцены, которые закрыты черными табличками с надписью "цензура". Хотя даже в таком виде его можно расценивать как чрезмерно провокационное.

  • Ранее дуэт Lindemann выпустил два клипа на треки из грядущего релиза - Steh auf и Ich weiß es nicht.
  • Известный своей брутальностью и скандальным имиджем Тилль Линдеманн впечатлил поклонников непривычно нежным фото с матерью.

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