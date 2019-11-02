Участник Х-фактора признался в любви Поляковой и пригласил ее на танец: кто этот смельчак

2 ноября на телеканале СТБ показали 8 выпуск десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". На кастинг пришел концертный директор Оли Поляковой - 46-летний Валентин Науменко.

Когда участник вышел на сцену, Игорь Кондратюк задал ему провокационный вопрос: "Вы же любите Олю?". На что мужчина дал положительный ответ: "Безумно".

"Я в восторге от нее. Я как человеком ей восторгаюсь, как артисткой, это однозначно. Да, она может включить не Наполеона даже, а императора и жесткое слово сказать, но ничего страшного", - сказал Валентин.

Участник подготовил для "Х-фактора" песню "Пить с ней вино". Во время исполнения он спустился со сцены и пригласил Полякову на танец. Не забыл мужчина и о Каменских, он подошел к певице и поцеловал ей руку.

"Валик, мне очень нравятся лысые мужчины, а особенно, когда они так поют", - сказала Настя, намекая на Потапа.

Ответ Поляковой был решающим и она долго сомневалась, перед тем как сделать выбор. Певица просила помощи у коллег и зала, и в итоге произнесла: "У меня нет няни, теперь у меня нет концертного директора. Иди в лагерь!", - сказала судья.

Напомним, что няня дочерей певицы приходила на первый кастинг нового "Х-фактора". Для того, чтобы вырастить детей Поляковой женщина была вынуждена оставить свою маленькую дочь, поскольку после смерти мужа стала единственной кормилицей в доме. Свое выступление участница посвятила дочери, а Оля так растрогалась, что не смогла сдержать слез.

Самой большой неожиданностью 7 выпуска 10 сезона "Х-фактора" стало появление Виктора Павлика, который вышел на сцену вместе с 35-летним сыном Александром.

А участница 6 выпуска шокировала судей своей темной историей. Девушка помимо воли стала убийцей и отсидела в тюрьме 14 лет.

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