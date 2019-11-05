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Каскадеры, разбитые машины и 300 человек массовки: компания Sony сняла в Киеве эффектный ролик

Для съемок авторам потребовалось четыре дня

вторник, 5 ноября 2019, 14:08
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Компания Sony выпустила эффектный промо-ролик игровой консоли PlayStation 4, который в августе этого года для нее сняла в Киеве украинская продакшн-студия Radioaktive Film.

Для съемок потребовалось четыре дня, за это время авторы остнялись на проспекте Бажана, на парковке ТРЦ "Украина", на ступенях Дворца спорта и неподалеку от университета КПИ. Для создания ролика задействовали 23 каскадера, 20 разбитых автомобилей и около 300 человек массовки.

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