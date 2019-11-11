12 выпуск Танців з зірками-2019: кто не прошел в полуфинал

Вечером 10.11.19 в эфире канала "1+1" прошел 12 выпуск шоу Танці з зірками-2019, который еще на шаг приблизил его участников к финалу. По итогам судейского и зрительского голосований в это воскресенье проект покинули Елена Кравец и Макс Леонов.

Таким образом в полуфинал программы прошли четыре пары: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Вадимир Осапчук и Илона Гвоздева. Всего же в начале нового сезона Танців з зірками их было 14. Каким в этот вечер было последнее выступление Елены Кравец и Макса Леонова - читайте и смотрите ниже.

По факту в этот вечер на шоу состоялся его четвертьфинал и на этом этапе программы все пары-участницы исполняли в эфире по два танца. 10 ноября Елена Кравец и Макс Леонов подготовили эмоциональный контемпорари и не менее яркий танец ча-ча-ча. Первый номер участников судьи оценили в 36 баллов из 40 возможных.

Второй танец пары оказался менее удачным, его члены жюри оценили в 31 балл. Всего же в этом выпуске Елена Кравец и Макс Леонов получили 67 баллов из 80 возможных.

В конце вечера Елена Кравец и Макс Леонов оказались в зоне риска с Владимиром Остапчуком и Илоной Гвоздевой. После "танца за жизнь" первая пара уступила соперникам и покинула проект.

Напомним, в последнее воскресенье месяца, 24 ноября, на шоу Танці з зірками-2019 состоится финал, по итогам которого в прямом эфире судьи и телезрители выберут победителя проекта. Следите за подробностями шоу на страницах The Lime.

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