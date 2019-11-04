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Танці з зірками-2019: кто покинул 11 выпуск за шаг до четвертьфинала

Через неделю на шоу состоится уже четвертьфинал

понедельник, 4 ноября 2019, 06:42
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В воскресенье 3.11.19 в прямом эфире канала "1+1" прошел 11 выпуск шоу Танці з зірками-2019, по итогам которого стали известны имена четвертьфиналистов, а также была названа пара, которая покинула проект. Аутсайдерами этого вечера стали Алена Шоптенко и Алексей Яровенко.

11 выпуск Танців з зірками-2019 отличился рекордным количеством звездных гостей. В программе шоу появились участники предыдущих сезонов - комики Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, ведущая "звездного" балкона Регина Тодоренко, а также певицы Tayanna и Наталья Могилевская, которая спустя 13 лет снова вышла на паркет с Владом Ямой. Смотрите и читайте далее, каким был последний танец Шоптенко и Яровенко, и кто стал фаворитом вечера.

Для 11 выпуска шоу Алена Шоптенко и Алексей Яровенко подготовили эмоциональный пасадобль. В зоне риска пара оказалась с гимнасткой Анной Ризатдиновой, фавориткой нового сезона, поэтому итоги были очевидными. После "танца за жизнь" четверо судей отдали свои голоса за Анну Ризатдинову.

Что же касается фаворитов этого выпуска, ими стали актриса Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот. Пара вышла на паркет с эффектным танго, который все судьи проекта оценили максимальными оценками. Так пара стала единственной, получившей 40 баллов.

Напомним, уже через неделю на шоу Танці з зірками-2019 состоится четвертьфинал, в рамках которого за билет в полуфинал будут бороться пять пар-участниц.

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