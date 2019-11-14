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Солист группы Scorpions прогулялся по Киеву и спел свой знаменитый хит прямо на улице: видео

В роли экскурсовода для певца выступил мэр столицы Виталий Кличко

четверг, 14 ноября 2019, 16:13
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Немецкий рок-музыкант, вокалист легендарной группы Scorpions Клаус Майне после концерта в Киеве, который состоялся 12 ноября, прогулялся по столице.

В роли экскурсовода для певца выступил мэр города Виталий Кличко. "Прогулялись по Михайловской площади, парку "Владимирская горка". Очень понравился Клаусу наш пешеходно-велосипедный мост. На улицах Киева он встретил немало своих поклонников", - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

Во время прогулки Клаус сделал немало селфи с украинскими фанатами, а когда увидел уличного музыканта за фортепиано, то с радостью исполнил свой знаменитый хит Still Loving You. А Кличко в это время снимал происходящее на свой смартфон.

  • В июле этого года в Киеве засветился американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето. Музыкант прогулялся по ночному городу и устроил на улице бесплатный концерт.
  • А в октябре 2019-го Украину посетил американский актер Том Круз. Звезда Голливуда прошелся по новому пешеходному мосту вместе с мэром столицы Виталием Кличко. Там он заметил музыкантов, которые увидев актера начали исполнять саундтрек из фильма "Миссия невыполнима".

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