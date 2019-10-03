Украинцы впечатлили Тома Круза необычным исполнением хита из фильма "Миссия невыполнима": видео

Украинские музыканты из коллектива B&B project, которые исполняют кавер-версии популярных мелодий на аккордеоне и бандуре, сыграли саундтрек из фильма "Миссия невыполнима" перед Томом Крузом во время его прогулки по Киеву.

Ролик появился на YouTube-канале музыкального коллектива. На днях звезда Голливуда прошелся по новому пешеходному мосту вместе с мэром столицы Виталием Кличко. Там он заметил ребят, которые увидев актера начали исполнять знаменитую мелодию.

Том Круз был приятно удивлен, а с его лица не сходила улыбка. После исполнения кавера актер поблагодарил участников бенда и пожал им руки. "Это было очень классно", - произнес Круз.

Коллектив B&B project был основан в марте 2015 года в Киеве. В нем принимают участие Сергей Шамрай и Татьяна Мазур. В репертуаре группы - известные композиции разных жанров, выполненные на народных инструментах.

Напомним, Том Круз прилетел в Украину 30 сентября. Сначала его заметили в киевском метро, а позже актер встретился с президентом Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской.

Вслед за Киевом актер побывал во Львове и Одессе. Между городами Том Круз передвигается на личном самолете Gulfstream IV.

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