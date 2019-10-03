RU  UA

Лайм

Украинцы впечатлили Тома Круза необычным исполнением хита из фильма "Миссия невыполнима": видео

Кавер прозвучал на бандуре и аккордеоне

четверг, 3 октября 2019, 13:20
читати статтю українською

Украинские музыканты из коллектива B&B project, которые исполняют кавер-версии популярных мелодий на аккордеоне и бандуре, сыграли саундтрек из фильма "Миссия невыполнима" перед Томом Крузом во время его прогулки по Киеву.

Ролик появился на YouTube-канале музыкального коллектива. На днях звезда Голливуда прошелся по новому пешеходному мосту вместе с мэром столицы Виталием Кличко. Там он заметил ребят, которые увидев актера начали исполнять знаменитую мелодию.

Том Круз был приятно удивлен, а с его лица не сходила улыбка. После исполнения кавера актер поблагодарил участников бенда и пожал им руки. "Это было очень классно", - произнес Круз.

Коллектив B&B project был основан в марте 2015 года в Киеве. В нем принимают участие Сергей Шамрай и Татьяна Мазур. В репертуаре группы - известные композиции разных жанров, выполненные на народных инструментах.

Напомним, Том Круз прилетел в Украину 30 сентября. Сначала его заметили в киевском метро, а позже актер встретился с президентом Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской.

Вслед за Киевом актер побывал во Львове и Одессе. Между городами Том Круз передвигается на личном самолете Gulfstream IV.

  • Ранее в Киеве погостил знаменитый голливудский кинозлодей Дэнни Трехо. Звезда картин "От заката до рассвета" и "Мачете" стал специальным гостем фестиваля Comic Con Ukraine 2019. Читайте наше эксклюзивное интервью с актером.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Том Круз

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском

Перебравшаяся в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети снимками из Киева.

Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа

Сохранить брак после измены мужа - самое смелое решение Хиллари Клинтон

Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала историю, как однажды стала жертвой психологического насилия в отношениях.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: