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Тина Кароль запостила пару нескромных фото - теперь в Instagram охи, вздохи и крики "зовите пожарных"

Похоже, команда артистки всего лишь хотела обратить внимание на ее предстоящий концерт

понедельник, 18 ноября 2019, 20:04
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Украинская певица Тина Кароль решила серьезно подраконить моралистов в Instagram. На личной странице в соцсети артистка опубликовала пару эффектных снимков, на которых позирует в ночнушке без бюстгальтера. Кое-кто даже рассмотрел на них "чистой воды эротику".

Если главной идеей действительно была провокация, то она удалась. В комментариях под снимками певицы просто праздник для любителей острых дискуссий - там зовут пожарных и спорят о том, может ли публиковать такие фото женщина, которая "она же мать".

Судя по информации под снимком, свежими постами команда Кароль всего лишь хотела обратить внимание на предстоящие концерты певицы. Но кому же до них, когда здесь такие кадры. Всего за несколько часов снимок артистки собрал без малого 30 тысяч лайков.

Мнения фолловеров разделились. Если одни рассмотрели на фото женственность и сексуальность, то другие - пошлость и даже неприкрытую эротику: "Ого-го, вот так разошлась Тина", "Еперный завод… зовите пожарных", "Не, ну это слишком. Еще и рука между ног", "О, эротика пошла", "Вау! Просто вау, какая вы", "Очень красивая женщина. Фото огонь", "Тина, ну пошло же, фу", - пишут под снимком.

  • Ранее Тина Кароль рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу. Ведь против этого были все ее близкие.
  • Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками свежим фото 10-летнего сына Вениамина. Многие фаны артистки отметили невероятное сходство с отцом.

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