Герои фильма "Покидая Неверленд" получили новую возможность засудить Майкла Джексона

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, главные герои документального фильма "Покидая Неверленд", который обвиняет Майкла Джексона в педофилии, получили новую возможность засудить артиста.

Как пишет TMZ, некогда юные друзья Джексона подали иск против фонда, который занимается наследием поп-звезды. Примечательно, что Робсон и Сейфчак уже пытались судиться с артистом, но в 2017 году их иски были отклонены из-за сроков давности. Теперь же в законах Калифорнии появились некие изменения.

Все дело в том, что новый закон штата Калифорния расширил сроки давности для дел, касающихся сексуального насилии над детьми. Ссылаясь на это, апелляционный суд штата отменил предыдущее решение. В скором времени состоятся слушания, в ходе которых стороны намерены представить свои аргументы.

Напомним, в марте этого года канал HBO выпустил скандальный фильм "Покидая Неверленд", в центре которого оказались 36-летний Уэйд Робсон и 40-летний Джеймс Сейфчак. Оба обвинили Майкла Джексона в педофилии и рассказали о сексуальных отношениях, которые якобы имели с музыкантом еще в юном возрасте, пребывая в его поместьи с названием "Неверленд".

Ранее стало известно, что новая стриминговая платформа Disney+ не покажет серию мультфильма "Симпсоны" с Майклом Джексоном. Мы попытались разузнать, что с ней не так.

В августе этого года в сети всплыл откровенный разговор актера Марлона Брандо ("Крестный отец") с Майклом Джексоном. Запись хранили в тайне почти 30 лет.

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