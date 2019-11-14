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Disney не покажет серию "Симпсонов" с Майклом Джексоном: что с ней не так

В компании это решение не комментируют, но вокруг серии споры возникали и раньше

четверг, 14 ноября 2019, 12:44
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Из стримингового сервиса Disney+, который компания Disney запустила 12 ноября, изъяли эпизод мультсериала "Симпсоны" с названием "Совершенно безумный папа". Как пишет The Hollywood Reporter, представители компании никак не комментируют это решение. Впрочем, вокруг серии, в которой появляется голос певца Майкла Джексона, споры возникали и раньше.

Серия "Совершенно безумный папа" вышла в 1991 году в третьем сезоне мультсериала. В качестве приглашенной звезды Майкл Джексон озвучил персонажа Леона Комповски, с которым Гомер Симпсон встречается в психиатрической лечебнице. Довольно скоро эпизод завоевал большую популярность поклонников.

В марте 2019 года, после выхода фильма HBO "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Майкла Джексона, создатели "Симпсонов" решили скрыть эпизод из общего перечня серий. "Совершенно безумного папу" изъяли из программ телевидения, удалили со стриминговых сервисов и исключили из всех планов на будущие релизы мультсериала на DVD и Blu-Ray.

Напомним, стриминговый сервис Disney+ пока доступен только жителям США, Канады и Нидерландов. В дальнейшем в компании намерены расширить этот список. В день запуска на сервисе зарегистрировались 10 млн пользователей, однако на текущий момент для просмотра им доступны лишь несколько эпизодов "Звездных войн", полнометражные мультфильмы и проекты студии Pixar.

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