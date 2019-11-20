"Мисс Украина-2019" отправилась в Лондон на "Мисс мира": фото

Модель Маргарита Паша, победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019", отправилась в Лондон, где примет участие в международном конкурсе "Мисс мира". 20 ноября на личной странице в Instagram девушка поделилась несколькими снимками из аэропорта в городе Борисполь.

"Ну что, полетела", - написала под снимками Паша. На фото модель позирует с украинским флагом в окружении чемоданов с эмблемой конкурса "Мисс Украина".

В столице Великобритании 69-й конкурс "Мисс мира" пройдет уже 14 декабря. Насколько известно, открытие его церемонии планируется уже сегодня, 20 декабря, на котором будут присутствовать все его участницы. А в этом году за корону посоревнуются 90 девушек из разных стран мира.

В середине ноября модель Маргарита Паша провела в Киеве пресс-коктейль и показала платье, в котором представит страну на "Мисс мира-2019".

Скандал с победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" в посольстве США закончился хеппи-эндом. Девушка уже собирается на международный этап конкурса "Мисс Вселенная", который пройдет в Атланте.

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