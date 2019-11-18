Скандал с "Мисс Украина Вселенная" в посольстве США закончился хеппи-эндом

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная", модель Анастасия Суббота, все же представит страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная" в США. Ранее жительнице Запорожья отказали в визе, однако позже пригласили на повторное собеседование.

Об этом 18 ноября Анастасия Суббота лично сообщила службе новостей ТСН. До сегодняшнего дня ее поездка в Атланту было под вопросом. В посольстве отказ объяснили тем, что с подобными запросами - поехать на конкурс красоты в США - украинки обращаются слишком часто.

Ранее стало известно, что президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова обратилась в посольство с письмом, в котором попросила не срывать заранее запланированную поездку на известный конкурс, и там согласились принять Анастасию Субботу на повторное собеседование.

Напомним, что отказ в американской визе Анастасия Суббота получила 14 ноября. За все 14 лет проведения в Украине конкурса "Мисс Украина Вселенная" - это первый случай, когда победительнице отказывают в выдаче нужных документов для поездки на международное состязание.

Ранее в Киеве состоялся пресс-коктейль по случаю вылета победительницы "Мисс Украина-2019" Маргариты Паши в Лондон на международный конкурс красоты Miss World 2019. В ходе мероприятия украинская красавица представила платье , специально сшитое для финального выхода на мировой арене.

специально сшитое для финального выхода на мировой арене. 2 ноября в Токио состоялся финал конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2019" (Miss International). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Таиланда - 25-летняя Сиретхорн Лиарамват.

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