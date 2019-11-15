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Маргарита Паша показала платье, в котором представит Украину на Мисс мира-2019: фото

Автором наряда выступила дизайнер Екатерина Лукашик

пятница, 15 ноября 2019, 10:22
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14 ноября в Киеве состоялся пресс-коктейль по случаю вылета победительницы "Мисс Украина-2019" Маргариты Паши в Лондон на международный конкурс красоты Miss World 2019 ("Мисс мира-2019").

В ходе мероприятия украинская красавица представила платье, специально сшитое для финального выхода на "Мисс мира-2019". Красное платье с воздушным шлейфом и разрезом на ноге для девушки сшила дизайнер Екатерина Лукашик.

Бренд LUKASHYK является официальным партнером Национального конкурса красоты "Мисс Украина" с 2015 года.

Платье для финального дефиле имеет глубокое декольте, которое выгодно подчеркивает пышную грудь Маргариты. Кстати, формы у девушки натуральные.

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Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

"У меня натуральная грудь. Мне часто задают этот вопрос. У меня спортивное телосложение, возможно, оно выделяется по-особому. Во время конкурса мы пользуемся пуш-апом, чтобы это красиво смотрелось. Это действительно выглядит ненатурально", - рассказывала ранее красавица.

Предстоящий 69-й международный конкурс красоты "Мисс мира-2019" пройдет 14 декабря в Лондоне.

  • 12 ноября в Токио состоялся финал конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2019" (Miss International). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Таиланда - 25-летняя Сиретхорн Лиарамват.
  • А до этого на Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты "Мисс Земля 2019" (Miss Earth 2019). Ею стала участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.

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