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Украинские звезды побывали на открытии выставки Intertop и НОК в NAMU: фото

Цель проекта - вдохновить на победы наших спортсменов на Олимпийских играх-2020 в Токио

четверг, 21 ноября 2019, 18:04
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14 ноября в Национальном художественном музее Украины (NAMU) состоялось открытие выставки, посвященной уникальному проекту Intertop Ukraine, Национального олимпийского комитета Украины и NAMU. Его цель - вдохновить на победы наших спортсменов на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Презентацию посетили звезды шоу-бизнеса, спорта, искусства и моды. Среди приглашенных были замечены певицы Наталья Могилевская и Tayanna, дизайнеры Лилия Пустовит и Жан Грицфельдт, модель и ведущая Александра Кучеренко, телеведущий Анатолий Анатолич, Соломия Витвицкая и другие знаменитости. Хедлайнером праздника стала хип-хоп исполнительница Алина Паш.

В честь XXXII Олимпийских игр Intertop выпустит футболки, посвященные олимпийским видам спорта, с авторскими принтами - произведениями известных украинских художников, среди которых Назар Билык, Артем Волокитин, Люся Иванова, Алевтина Кахидзе, Саша Курмаз, Макс Пастушенко, Маша Рева, Николай Толмачев, Леся Хоменко и дизайнеры seri/graph Женя Полосина и Анна Иваненко.

Эти работы будут представлены в рамках специальной выставки в NAMU, которая будет действовать с 23 ноября по 6 декабря. А приобрести коллекцию можно уже в марте следующего года на сайте intertop.ua и в Национальном художественном музее Украины.

Покупая футболки, украинцы смогут не только продемонстрировать свою позицию болельщика, но и поддержать наших спортсменов, ведь средства от продажи будут перечислены в поддержку олимпийской сборной Украины.

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