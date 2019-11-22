Это не в моем стиле: режиссер "Джокера" лично опроверг слухи о запуске сиквела

Не успели зрители нарадоваться новости о контракте на съемки сиквела драмы "Джокер", как ее режиссер Тодд Филлипс опроверг эти слухи. В интервью IndieWire он также упомянул, что нет пока никакого контракта, хотя планы на продолжение фильма посещали его голову, и не раз.

20 ноября The Hollywood Reporter сообщил, что Филлипс успешно провел переговоры с главой Warner Bros. Pictures Group и получил права как минимум на еще одну историю. Позже издания помельче стали опровергать эту информацию, некоторые из них утверждали, что контракта еще нет, но сиквел все же снимут. Когда же ситуацию стал комментировать сам Тодд Филлипс, поклонникам "Джокера" стало по-настоящему грустно.

"Честно скажу, не было никакого собрания 7 октября с моим участием. Во-первых, если вы знаете меня и мою карьеру, это не в моем стиле. Я снял успешную комедию "Мальчишник в Вегасе", но я же не стал продюсером фабрики комедий. Не сказал же "о, а давайте просто клепать фильмы", - подчеркнул режиссер.

Нет контракта, нет работы над сценарием. При этом, как добавил Филлипс, это не значит, что сиквел не будет обсуждаться в дальнейшем. К тому же с актером Хоакином Фениксом, исполнителем главной роли, они уже обсуждали варианты продолжения истории. Что же касается остальной информации издания The Hollywood Reporter - ее режиссер назвал не соответствующей действительности.

"Вот и настоящая правда <...> и мы никогда не делали предложение Хоакину продолжить работу", - добавил он.

Напомним, мировые сборы "Джокера" преодолели отметку в 1 миллиард долларов. "Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире с рейтингом "для взрослых" R и занял 4 место в списке самых прибыльных фильмов DC, уступая лишь "Аквамену" и двум фильмам Кристофера Нолана из трилогии "Темный рыцарь".

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