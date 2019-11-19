Не хочу его обидеть, но… Партнерша Остапчука рассказала о его проколе на "Танцях з зірками"

Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука на "Танцях з зірками", рассказала, что помешало им дойти до финала. По мнению танцовщицы, телеведущего "занесло на волне успеха", поэтому от него отвернулись зрители.

Об этом хореограф заявила в интервью "Фактам". По словам Илоны, Владимир был силен технически, но его знания "выливались в самолюбование", а не работу в паре.

"Не хочу его обидеть, но, по-моему, в какой-то момент Владимир Остапчук захотел кубок настолько сильно, что забыл: это шоу - командный проект, в котором очень важна работа в паре. Володю, видимо, захлестнуло всеобщее восхищение, большое количество поклонниц вокруг, и он начал думать, что и сам может доказывать свое мастерство на танцевальной площадке", - рассказала Илона.

"Думаю, это сыграло не последнюю роль в решении зрителей, за кого голосовать, и оттолкнуло их от Вовы. Хотя, я соглашусь с мнением, что он был достоин финала с точки зрения технических данных. Просто его чуть-чуть занесло на волне успеха. Вова слишком рано начал думать о победе, и зритель это почувствовал, решив, что ему пора уходить", - отметила партнерша Остапчука.

Танцовщица призналась, что в отличие от Игоря Ласточкина и Юрия Ткача, с которыми она танцевала в прошлых сезонах, с Владимиром Остапчуком отношения на проекте не сложились.

"Я горжусь своими предыдущими партнерами - Юрием Ткачом, Игорем Ласточкиным. Все в танцах добились больших успехов и хороших результатов. С Вовой у нас, увы, отношения не сложились. Его любовь к себе была сильнее всего. Он старался, все выполнял, но думал лишь о себе, что и помешало ему дойти до финала. Я много раз говорила о том, что танцевать надо в паре, но Вова меня не слушал", - добавила Гвоздева.

Напомним, что Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покинули "Танці з зірками" за шаг до финала. За кубок посоревнуются Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Владимир Остапчук признался, что не верит в любовь до гроба и в отношения на всю жизнь. Примечательно, что интервью снималось до того, как ведущий объявил о разводе с женой.

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая является фавориткой проекта "Танці з зірками", откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом Александром Онищенко.

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