Победительница "Холостяка" вышла замуж: избранником девушки стал вовсе не герой шоу

Победительница третьего сезона романтического реалити "Холостяк" на канале СТБ Анна Козырь вышла замуж. Избранником девушки стал вовсе не Андрей Искорнев, который подарил ей кольцо в финале шоу.

О своем новом статусе Аня сообщила на странице в Facebook, опубликовав несколько счастливых фото с новоиспеченным супругом. "Муж и жена", - коротко написала Козырь.

Девушка также поблагодарила подписчиков за поздравления и теплые пожелания.

"Напросилась я, конечно, на ваши поздравления, но поделиться своим новым статусом с вами - момент открытости. Благодарю вас от сердца за все поздравления, пожелания, улыбку и тепло, с которыми я перечитывала все", - добавила Аня.

Для важного дня девушка выбрала лаконичное кружевное платье, а жених предстал в белых шортах и рубашке в тон. Судя по геолокации, свадьба прошла в Дубае (ОАЭ).

Напомним, что Анна Козырь и Андрей Искорнев расстались почти сразу после проекта. После шоу пластический хирург закрутил роман с другой участницей реалити - Ириной Скориковой. Правда, с Ирой молодой человек тоже расстался.

Неудачные отношения помогли Ане Козырь сделать скачок в карьере – теперь она известна как вокалистка.

Победительница девятого сезона реалити "Холостяк" Даша Квиткова и главный герой шоу Никита Добрынин смогли построить отношения после окончания проекта. Влюбленные живут вместе в новой квартире телеведущего. А ключи от жилья Никита подарил любимой прямо в студии проекта.

Яна Соломко, которая победила в первом сезоне "Холостяка", недавно развелась с мужем. Сейчас певица сама воспитывает дочь Киру.

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