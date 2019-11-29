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Победительница "Холостяка" вышла замуж: избранником девушки стал вовсе не герой шоу

О своем новом статусе Аня сообщила в соцсетях

пятница, 29 ноября 2019, 11:50
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Победительница третьего сезона романтического реалити "Холостяк" на канале СТБ Анна Козырь вышла замуж. Избранником девушки стал вовсе не Андрей Искорнев, который подарил ей кольцо в финале шоу.

О своем новом статусе Аня сообщила на странице в Facebook, опубликовав несколько счастливых фото с новоиспеченным супругом. "Муж и жена", - коротко написала Козырь.

Девушка также поблагодарила подписчиков за поздравления и теплые пожелания.

"Напросилась я, конечно, на ваши поздравления, но поделиться своим новым статусом с вами - момент открытости. Благодарю вас от сердца за все поздравления, пожелания, улыбку и тепло, с которыми я перечитывала все", - добавила Аня.

Для важного дня девушка выбрала лаконичное кружевное платье, а жених предстал в белых шортах и рубашке в тон. Судя по геолокации, свадьба прошла в Дубае (ОАЭ).

Напомним, что Анна Козырь и Андрей Искорнев расстались почти сразу после проекта. После шоу пластический хирург закрутил роман с другой участницей реалити - Ириной Скориковой. Правда, с Ирой молодой человек тоже расстался.

Неудачные отношения помогли Ане Козырь сделать скачок в карьере – теперь она известна как вокалистка.

  • Победительница девятого сезона реалити "Холостяк" Даша Квиткова и главный герой шоу Никита Добрынин смогли построить отношения после окончания проекта. Влюбленные живут вместе в новой квартире телеведущего. А ключи от жилья Никита подарил любимой прямо в студии проекта.
  • Яна Соломко, которая победила в первом сезоне "Холостяка", недавно развелась с мужем. Сейчас певица сама воспитывает дочь Киру.

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