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Участники "Квартала 95" на коленях извинились перед Поплавским: что произошло

Ректор и певец отметил свой 70-й день рождения и помирился с "Кварталом"

среда, 4 декабря 2019, 20:10

Культовый ректор и певец Михаил Поплавский отметил 70-летний юбилей грандиозным концертом "Я - українець" на сцене столичного Дворца спорта. 13-й прощальный концерт прошел с полным аншлагом.

Михал Михалыч удивлял суперсовременными технологиями, яркими спецэффектами, размахом (на сцене вместе с ним одновременно выступали более 200 человек балета), провокациями и трогательными композициями, вызывающими слезы. Он поет о простых, но важных вещах - семье, детях, родителях, о любви к женщине и своей стране. Говорит, что этот концерт - его утверждение как украинца, гражданина и человека.

"Для меня важно, чтобы звучала украинская песня, чтобы на большую сцену выходили молодые артисты, чтобы студенты понимали — добиться успеха может каждый, важно очень сильно этого хотеть и много работать. Это моя патриотическая, политическая и жизненная позиция — мы сильная нация, мудрый и талантливый народ, и я искренне верю, что все у нас будет хорошо", - отметил он.

Месседж артиста читался в каждом номере, с первой песни "Я - українець" он заставил 10-тысячный зал подпевать, танцевать и аплодировать. Поздравить юного орла пришли юмористы студии "Квартал 95". Они просили прощения у Поплавского за шутки. Евгений Кошевой, Степан Казанин, Александр Пикалов упали перед ректором на колени. "Мы дураки, простите, нас", - стали говорить "кварталовцы" и пообещали больше не "обижать" Михал Михалыча. В противном случае - будут ходить на все его концерты. В итоге все вместе исполнили "мировую" песню под музыку Элтона Джона.

Неожиданным гостем праздника стал почетный профессор Университета культуры Томас Андерс, исполнивший свои хиты. Еще одним сюрпризом для зрителей стало появление на сцене друга именинника, народного любимца Олега Винника. Он исполнил свою знаменитую "Вовчицю", "Крыла", "Роксолану", а также вместе с Поплавским и всем залом пел хит "Нино".

"Поздравляю юного орла с совершеннолетием и желаю, чтобы в 100 лет он также отмечал, пел, танцевал и веселился", - пожелал Олег Винник, сорвав громкие аплодисменты. Кстати, юбиляр перевел песню "Нино" на украинский язык и впервые представил свою версию.


Также Михаил Поплавский презентовал новую песню "Я твой Миша", которую сразу начал подпевать весь зал. Со сцены его поздравили Павел Зибров, любимые выпускницы Екатерина Бужинская, Ирина Билык и Наталья Бучинская.

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