Голос країни-10: названы имена первых тренеров и дата выхода юбилейного сезона

Юбилейный десятый сезон популярного вокального шоу "Голос країни" стартует на телеканале "1+1" 19 января 2020 года.

Об этом сказано на официальной странице проекта в Instagram. Звездными тренерами нового сезона стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и прошлогодний тренер-победитель Дан Балан.

Имена остальных наставников пока держатся в секрете.

Напомним, что победительницей 9 сезона стала Оксана Муха, подопечная певца и судьи проекта Дана Балана. Помимо почетного титула "Голос країни", ей также досталась трехкомнатная квартира в Киеве.

После победы в проекте Оксана Муха стала Заслуженной артисткой Украины. Согласно Указу Президента Украины №188 / 2019 "О награждении государственными наградами Украины", вокалистку наградили, в частности, за значительный личный вклад в государственное культурно-образовательное развитие и высокий профессионализм.

Популярная украинская певица Тина Кароль в последнее время часто балует поклонников нескромными кадрами. В этот раз артистка продемонстрировала свою фигуру в соблазнительном боди.

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