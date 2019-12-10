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Голос країни-10: названы имена первых тренеров и дата выхода юбилейного сезона

Имена остальных наставников пока держатся в секрете

вторник, 10 декабря 2019, 10:01
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Юбилейный десятый сезон популярного вокального шоу "Голос країни" стартует на телеканале "1+1" 19 января 2020 года.

Об этом сказано на официальной странице проекта в Instagram. Звездными тренерами нового сезона стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и прошлогодний тренер-победитель Дан Балан.

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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Имена остальных наставников пока держатся в секрете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Напомним, что победительницей 9 сезона стала Оксана Муха, подопечная певца и судьи проекта Дана Балана. Помимо почетного титула "Голос країни", ей также досталась трехкомнатная квартира в Киеве.

  • После победы в проекте Оксана Муха стала Заслуженной артисткой Украины. Согласно Указу Президента Украины №188 / 2019 "О награждении государственными наградами Украины", вокалистку наградили, в частности, за значительный личный вклад в государственное культурно-образовательное развитие и высокий профессионализм.
  • Популярная украинская певица Тина Кароль в последнее время часто балует поклонников нескромными кадрами. В этот раз артистка продемонстрировала свою фигуру в соблазнительном боди.

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