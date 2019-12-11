Шампанское и подарки: в ТРЦ Dream Town открывается Gara Beauty

Первый салон обновленной сети Gara Beauty начнет работу 13 декабря. Гостей будут угощать игристым и готовят много сюрпризов.

Празднование не ограничится только одним днем. Владелица салона Лиза Корогодская рассказала: период открытия в Gara Beauty будет плавно перетекать в новогодние праздники.

"Декабрь всегда яркий период, мы подготовили сюрпризы для гостей сначала по случаю открытия, а затем на Новый год. Будем дарить сертификаты и угощать шампанским", - заверила она.

Gara Beauty в ТРЦ Dream Town займет площадь в 100 кв. м. Здесь будет шесть столов для маникюра, три комфортабельных кресла для педикюра и специально разработанное место, где удобно делать параллельные процедуры: маникюр, педикюр, покрасить волосы или присмотреть за бровями. Такое сочетание комфорта и экономии времени - основа концепции Gara Beauty. Именно поэтому сеть салонов открываться в ТРЦ: это поможет клиентам совместить процедуры для красоты с шопингом, и опять же сэкономить время.

"Мы полностью изменили концепцию Gara Beauty и планируем создать сеть салонов в торговых центрах Киева и Украины", - рассказала владелица Лиза Корогодская.

Она пояснила, что в центре внимания мастеров салона будут услуги для волос: "Не только покраска или прически, но и различные процедуры для здоровья. Часто мы забываем об этом - истощаем плойками и утюжками. Мастера Gara Beauty расскажут, как заботиться о волосах, подберут правильный уход".

Лиза также советует обратить внимание на перечень брендов, представленных в салоне, ведь значительная часть из них появится в Украине впервые.

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