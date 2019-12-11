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В России показали "Слугу народа", вот только есть одно "но" - кажется, шутку о Путине вырезать забыли

Местный канал приобрел права на трансляцию украинского сериала с Владимиром Зеленским

среда, 11 декабря 2019, 19:12
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11 декабря в России начали транслировать украинский сериал "Слуга народа", в котором роль президента Украины играет нынешний глава государства Владимир Зеленский. Вот так совпадение, правда? После волны негодования в соцсетях, мол, а приемлемо ли это вообще, выяснился нюанс - фильм восточному соседу продал правообладатель, шведская компании Eccho rights. И, похоже, что продал с оригинальным сюжетом, в котором Зеленский называет президента РФ Владимира Путина "хублом".

Речь идет о шуточном эпизоде сериала, в котором якобы новоиспеченному президенту Голобородько предлагают выбрать дорогие наручные часы. Как подчеркнули зрители сериала в Украине, будет очень странно, если фрагмент "Слуги народа" не подвергнут цензуре на росТВ.

Так вот, в сцене с часами премьер-министр Украины, роль которого играет актер Станислав Боклан, предлагает новоизбранному президенту несколько именитых брендов на выбор и перечисляет их названия. Останавливается киногерой на часах швейцарского бренда Hublot (в произношении последняя буква опускается). Такие часы, вспоминает он, носит президент России Владимир Путин.

Забавно, но эпизод действительно не удалили. Как пишут первые российские зрители сериала в Twitter, фраза Зеленского "Путин - хубло" осталась в своем первозданном виде.

Некоторые даже рассмотрели в этом признак "оттепели", вот только секрет, скорее всего, кроется в другом. Канал ТНТ, купивший права на сериал, является частным и не нуждается в разрешении Кремля на трансляцию того или иного контента.

  • Ранее первая леди Украины дала эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором рассказала о себе, муже и детях, о непростом для семьи периоде президентских выборов и своих буднях после победы на них ее супруга Владимира Зеленского.
  • Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко).

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