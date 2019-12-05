Кейт Миддлтон показала комфортный casual-образ в рождественских тонах: фото

Кейт Миддлтон посетила ферму в местечке Бакингемшир, в качестве патрона организации Family Action, которая осуществляет поддержку нуждающимся семьям. Право управлять организацией герцогиня Кембриджская получила от самой Елизаветы II, которая возглавляла ее более 65 лет.

Супруга принца Уильяма пообщалась с местными жителями, посетила елочный базар и выбрала самые красивые деревца для социальных учреждений.

Для выхода в свет Кейт выбрала простой наряд в оттенках Рождества. На ней были уютный зеленый свитер, красный пуховик и джинсы-скинни. Свой casual-образ герцогиня дополнила высокими шерстяными носками и ботинками.

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