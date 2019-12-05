RU  UA

Лайм

Кейт Миддлтон показала комфортный casual-образ в рождественских тонах: фото

Герцогиня Кембриджская удивила поклонников простым нарядом

четверг, 5 декабря 2019, 10:20
читати статтю українською

Кейт Миддлтон посетила ферму в местечке Бакингемшир, в качестве патрона организации Family Action, которая осуществляет поддержку нуждающимся семьям. Право управлять организацией герцогиня Кембриджская получила от самой Елизаветы II, которая возглавляла ее более 65 лет.

Супруга принца Уильяма пообщалась с местными жителями, посетила елочный базар и выбрала самые красивые деревца для социальных учреждений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Для выхода в свет Кейт выбрала простой наряд в оттенках Рождества. На ней были уютный зеленый свитер, красный пуховик и джинсы-скинни. Свой casual-образ герцогиня дополнила высокими шерстяными носками и ботинками.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Новый выпуск Cosmopolitan впервые за 35 лет выйдет с мужчиной на обложке: кто отличился

Американский стилист и телеведущий Джонатан Ван Несс снялся для январского выпуска Cosmopolitan UK.

В каких цветах встречать Новый год-2020 - подбираем праздничный гардероб

В чем встречать Новый год и Рождество в этом году и какие цвета выбрать

Очень необычно: экстравагантный образ Насти Каменских вызвал споры в сети

Украинская певица Настя Каменских появилась на вечеринке в экстравагантном наряде с большими очками.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: