На шоу Голос країни-10 объявили имя третьего судьи

Поклонники вокального шоу "Голос країни-10" наконец узнали имя третьего судьи проекта, который составит компанию Тине Кароль и Дану Балану. Им стал украинский хитмейкер MONATIK.

Артист уже в третий раз займет красное кресло. MONATIK признался, что ждал юбилейный сезон. По его словам, он будет взрывным и запоминающимся.

"Искренне убежден, это будет грандиозно, ведь зрителей ждет главная битва эпохи, битва поколений, экспериментаторов, мечтателей и талантов. Я хочу собрать команду настоящих ритмоловов, чтобы создавать, коллаборировать и радовать слушателя любимыми треками в свойственном именно нам прочтении. Это участники, с которыми я готов идти к победе, и я верю в каждого из них. Время, работа и их горящие глаза покажут, кто дойдет до прямых эфиров и до финала. Сейчас они для меня все одинаково ценны, и с каждым из них я хочу поработать", - отметил артист.

Напомним, что юбилейный десятый сезон популярного вокального шоу "Голос країни" стартует на телеканале "1+1" 19 января 2020 года. На днях стали известны имена первых двух звездных тренеров. Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и прошлогодний тренер-победитель Дан Балан.

Даша Трегубова успешно проявила себя в качестве ведущей вокального талант-шоу "Х-фактор-10", а теперь публика смогла оценить и вокальные данные артистки, которые она продемонстрировала в третьем прямом эфире проекта.

Ранее в эфире канала "1+1" состоялся финал шоу "Танці з зірками-2019", где победителями были выбраны Ксения Мишина и Женя Кот. На следующий день звезда "Крепостной" решила прокомментировать свой триумф на проекте.

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