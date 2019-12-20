3D-персонажи, запах корицы и настоящий эльф: в Киеве стартовало новогоднее интерактивное шоу "Лапландия 360"

В Киеве стартовало новое интерактивное шоу для детей и взрослых "Лапландия 360", которое телепортирует жителей и гостей столицы в мир Санта-Клауса. Новогодний проект разместился на Софийской площади прямо возле главной елки страны.

Проводником в виртуальную Лапландию служит эльф Эйнар, который рассказывает обо всем, что происходит вокруг зрителя и под его ногами. Он шутит, просит отыскать 4G-кристал, знакомит с деревней эльфов, рогокотом Робертом, который забавляется химическими экспериментами, и, конечно же, самим Сантой.

В шоу-путешествии задействовано 8 персонажей, из которых один реальный – сопровождает зрителей в зале, а остальные – голографические. Еще 22 обитателя Лапландии – анимированные 3D-персонажи.

Шоу продумано до мелочей. Например, когда эльф говорит: "Чувствуете? Запах рождественского печенья!" – зрители его чувствуют, ведь в зале используются ароматизаторы печенья и корицы.

Проект "Лапландия 360" разработан компанией Starlight Entertainment, которая создала популярные зимние шоу "Вартові Мрій", "Дім таємничих пригод", шоу 5D "Winterra. Легенда казкового краю" совместно с международной студией мультимедийных решений Magic Innovations.

"Идея "Лапландии 360" была основана на детских и взрослых мечтах, потому что каждый хочет побывать в волшебном месте Лапландии, где исполняются желания. И этой зимой наша команда пожелала, чтобы они начали сбываться в самом праздничном месте столицы, – делится Наталья Гончар, директор компании Starlight Entertainment. – Нам давно хотелось масштабировать проекты, которые мы создаем на ВДНГ из года в год, при этом выйти за границы одной локации. В этом году реализовать наши мечты помог партнер сказочного путешествия – Киевстар. Мы всегда делаем красивые и необычные проекты, которые отличаются инновационностью и эффектностью. И "Лапландия 360" не стала исключением".

"В одном шоу мы совместили 3D-mapping 360, проекционный пол и голографическую проекцию. Объем проекта занимает 4 терабайта контента в разрешении 19К. Для сравнения: в IMAX вы видите 4К. Всего мы создали 350 кв. м проекционной поверхности и 23 минуты 3D-графики, – рассказывает Остап Хитрук, основатель студии Magic Innovations, чья проекция в честь Евровидения на Родину-мать попала в Книгу рекордов Украины. – Мы создаем проекты по всему миру, общаемся с зарубежными коллегами, и при этом нигде не встречали аналогов "Лапландии 360", созданных для массового потребителя и с таймингом порядка 20 минут".

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