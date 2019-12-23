Кейт Миддлтон на публике оттолкнула принца Уильяма - СМИ тут же решили, что дело идет к разводу

В британских СМИ не утихают разговоры о тайнах Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Одни источники утверждают, что в королевской семье давно все не так гладко, как это может показаться со стороны, другие - что вскоре герцоги Кембриджские порадуют жителей страны неким важным объявлением. К примеру, новостью об очередной беременности герцогини.

Однако в середине декабря куда активнее СМИ заговорили именно о разладах в королевской семье. В отношениях герцогов якобы наступил кризис и последнее время Миддлтон и принцу Уильяму все труднее скрывать это от глаз любопытной публики. Масла в огонь подлил и очередной выпуск шоу A Berry Royal Christmas на канале BBC, в котором приняли участие супруги. А точнее неожиданный поступок Кейт Миддлтон в ответ на нежные прикосновения мужа.

В эфире передачи вместе с Мэри Берри герцоги приготовили праздничный обед для волонтеров и сотрудников благотворительных организаций и вели оживленную беседу. Казалось, в кадре царит идиллия, но вот принц Уильям решил прикоснуться к плечу супруги и Кейт Миддлтон буквально его оттолкнула. Герцогиня резко повернулась и сбросила руку мужа, после чего также непринужденно продолжила разговор.

Вскоре после этого не ускользнул от внимания журналистов и тот факт, что на рождественскую вечеринку по приглашению королевы Елизаветы II герцоги Кембриджские прибыли в разных машинах - Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а принц Уильям - с принцем Джорджем.

Никаких комментариев на этот счет представители королевской семьи не дают, поэтому разговоры так и остаются разговорами. Сегодня, как пишет Metro, ссылаясь на данные эксперта Амида Скоби, Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к объявлению важной новости. Скоби, изучающий королевскую семью уже много лет, поделился этой новостью после брифинга в Букингемском доме. Однако на текущий момент нет никаких подробностей о том, что именно намерены объявить поклонникам герцоги Кембриджские.

Предположительно, речь не может идти о расставании пары, как это предполагают некоторые СМИ, ведь Скоби назвал известие "радостным". "Это умное решение и прекрасное время, чтобы порадовать своих подданных", - отметил он. Куда логичнее сделать предположение, что слухи об очередной беременности Кейт Миддлтон могут оказаться правдой.

Ранее королевская семья поделилась очаровательным фото 6-летнего принца Джорджа, который готовит рождественский пудинг в окружении отца Уильяма, дедушки Чарльза и прабабушки Елизаветы.

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