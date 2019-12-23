Четыре поколения на одном фото: королевская семья поделилась милым портретом

Британская королевская семья поделилась очаровательным фото 6-летнего принца Джорджа, который готовит рождественский пудинг в окружении отца Уильяма, дедушки Чарльза и прабабушки Елизаветы.

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

Серия снимков, опубликованная в официальном Instagram герцога и герцогини Кембриджских, посвящена благотворительной инициативе "Вместе на Рождество", направленной на поддержку Вооруженных сил и ветеранских общин Великобритании.

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

"Четыре поколения королевской семьи - репрезентация тех, кого поддерживает благотворительная организация Британский королевский легион, от детей военнослужащих до ветеранов Второй мировой войны", - говорится в подписи к публикации.

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

В Instagram фото встретили восторженными и шутливыми комментариями.

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