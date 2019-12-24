Звездная премьера комедии "Скажене весілля 2" собрала аншлаг и первые положительные отзывы украинцев

25 декабря в прокат выходит продолжение самой кассовой комедии 2018 года - "Скажене весілля 2". В честь долгожданной премьеры в кинотеатре "Киевская Русь" состоялся специальный показ фильма с участием актеров и звезд, команды фильма и зрителей.

Поздравить команду проекта пришли друзья, партнеры, представители киноиндустрии, медиа и шоу-бизнеса: продюсер ленты Юрий Горбунов, саунд-продюсер комедии Алексей Потапенко (Потап), телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина, музыкант Олег Михайлюта (Фагот), участник группы MOZGI Дядя Вадя, шоумен Петя Бампер, актеры Томаш Собчак, Екатерина Кузнецова, Полина Василиса, Леся Самаева, Назар Заднепровский, Арам Арзуманян, Инна Приходько, Вера Кобзарь.

После веселья и угощений гостей ждал небольшой комедийный стендап от Инны Приходько и Арама Арзуманяна - героев обеих частей комедии. Как и на настоящем празднике, официальная часть состоялась в дружественной и неформальной обстановке тостов за события, которые принес команде год работы между релизами обоих фильмов.

"Я благодарен, что украинцы пришли на украинский комедию. Это наш продукт, наш проект и наш юмор. Спасибо актерам, которым удалось все так искусно воплотить на экране. Я очень благодарен команде MOZGI Entertainment и Позитиву за невероятную музыку, которую мы создали для фильма", - отметил в ходе вечера Потап.

Прокомментировал свежую ленту и Юрий Горбунов: "Скажене весілля" - это результат работы превосходной команды, перед которой стояла сложная задача сделать так, чтобы вторая часть была еще ярче и смешнее первой".

Завершающим аккордом официальной части вечера стал просмотр клипа "Свят! Свят! Свят!", после которого гостей ждал показ фильма. Финальные титры были встречены громкими аплодисментами зала. Участники съемочной команды поднялись на сцену, чтобы выразить зрителям и всем причастным к съемкам слова благодарности.

Уже с 25 декабря комедия "Скажене весілля 2" появится в прокате во всех кинотеатрах страны. Продажа билетов уже открыта.

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