Украинский онлайн-кинотеатр Takflix объяснил идею названия - говорят, оно временное

Takflix - не окончательное название проекта, который должен стать онлайн-кинотеатром для просмотра новинок украинского кино. После того, как нейминг стал причиной дискуссий в соцсетях, авторы сервиса назвали имя временным и предложили заинтересованной аудитории озвучить свои варианты.

Что же касается временного названия, в него создатели вкладывали оптимизм и позитивность слова "Так". Об этом они рассказали на странице проекта в Facebook, где уже обсуждаются первые идеи нового названия для онлайн-платформы.

"Вкладывали оптимизм и позитивность слова "Так". Так украинскому кино, так - украинской аудитории, так - новым каналам дистрибуции", - указали представители сервиса. При это название окончательно еще не утвердили.

"Это рабочее название для пилотного этапа, на котором сейчас находится проект <...> Объявляем конкурс на альтернативное название для онлайн-платформы украинского кино. Если какое-то из них превзойдет "Такфликс", возьмем его на замену пилоту", - добавили в соцсети.

Пользователям предлагают оставлять свои варианты в комментариях и голосовать за предложения в обсуждениях, которые приглянулись. Авторам 5 версий, которые соберут наибольшее количество положительных оценок, вручат специальные промокоды на просмотр контента.

Напомним, запустить первый онлайн-кинотеатр с новинками украинского кино намерены уже 31 декабря в 20:20 по киевскому времени. Предварительно Takflix обещает уникальную систему оплаты за пользование сервисом в виде покупки онлайн-билетов на тот или иной фильм (предварительная цена просмотра - 50 грн). Таким образом просмотр можно будет осуществлять без подписки и регистрации. Примечательно, что 50% прибыли авторы проекта намерены передавать режиссерам и создателям картин.

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