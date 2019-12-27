Все поют песню из "Ведьмака", но Лютику из сериала уже не смешно - этот ад он терпит подольше нас

На стриминговом сервисе Netflix вышел сериал "Ведьмак" - адаптация одноименной серии романов польского фантаста Анджея Сапковского. Однако хитом стал не столько сам проект, сколько его отдельные персонажи. В частности, бард Лютик, который сопровождает главного героя саги - Геральта из Ривии - в его странствиях и распевает о нем хвалебные песни.

Так уже неделю пользователи соцсетей неустанно поют песню Лютика "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", она же стала темой сотен новым мемов. Но как говорится - все хорошо, что в меру. За это время строки из песни уже стали вызывать не только смех, но и раздражения. Но мало кто задумывался, каково же в этой ситуации самому Лютику. А если точнее, британскому актеру Джои Бэти.

В беседе с ComicBook Бэти признался, что для него этот "ад" наступил не неделю назад, как для зрителя "Ведьмака", а уже более чем полгода. Во время съемок сериала бедняга даже засыпал с этой песней: "Со мной это уже восемь месяцев происходит. Она застряла в моей голове с тех пор, как я впервые ее услышал. Я ложился спать и продолжал напевать ее. Просыпался следующим утром и напевал. Вы не знаете, черт возьми, что я пережил".

Тем не менее, Бэти признался, что на съемочной площадке ему довелось работать с композиторами-профессионалами, которые знают свое дело: "Было очень приятно приходить в студию, снова видеть этих людей, надевать туфли Лютика. Это был вот прям действительно замечательный опыт".

Фото: Джои Бэти

Одним самых популярных мемов о "чеканной монете" стал фрагмент из четвертой серии сериала "Мандалорц", спин-оффа "Звездных войн", где маленький Йода играется с тумблерами в космическом корабле. Конечно же, трек из "Ведьмака" теперь звучит и в кабине мандалорца.

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