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Полякова на колене сделала Каменских предложение, от которого не отказаться

Певица предложила коллеге спеть дуэтом

воскресенье, 29 декабря 2019, 12:40
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Оля Полякова в суперфинале десятого сезона шоу "Х-фактор" сделала предложение Насте Каменских - певица предложила коллеге дуэт.

В юбилейном сезоне вокального проекта ходили слухи о том, что Оля Полякова и Настя Каменских не ладят между собой. Чтобы развеять сомнения "Королева ночи" сделала важное заявление. Полякова рассказала о том, что Потап пишет для нее песню "Девушки за 30", которую она хочет исполнить вместе с Настей.

Судья стала на одно колено и сказала: "Спой со мной дуэтом, Настя! Ты согласна или нет?". "Ну конечно согласна, Оля", - произнесла Каменских. Что ж, похоже, в скором времени нас ждет дуэт двух ярких украинских исполнительниц.

  • Оля Полякова во время первого прямого эфира шоу "Х-фактор-10" заявила, что готова продюсировать няню своих детей. И сдержала свое обещание. Людмила Базелюк записала уже 4 песни и одну из них представила в суперфинале вокального проекта.
  • Победительница шоу "Х-фактор 10" Элина Иващенко представила авторскую песню, с которой собирается выступить на Национальном отборе на Евровидение-2020.

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