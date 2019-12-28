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Няня детей Оли Поляковой выступила на Х-фактор 10 с первой авторской песней - танцевал даже Данилко

Оля Полякова стала продюсером Людмилы Базелюк

суббота, 28 декабря 2019, 22:19
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Оля Полякова во время первого прямого эфира шоу "Х-фактор-10" заявила, что готова продюсировать няню своих детей. И сдержала свое обещание. Людмила Базелюк записала уже 4 песни и одну из них представила в суперфинале вокального проекта.

Няня Люда появилась на гала-концерте в ярком желтом платье-вышиванке. Вокалистка исполнила зажигательную украиноязычную песню "Таночки" и буквально подорвала зал - танцевал даже Андрей Данилко. Автором трека выступила Катя Бойко - жена участника группы Romax, принимавшей участие в "Х-факторе 10".

Напомним, что Людмила Базелюк уже на протяжении 15 лет работает в семье артистки. Для того, чтобы вырастить дочерей Поляковой женщина была вынуждена оставить свою маленькую дочь, поскольку после смерти мужа стала единственной кормилицей в доме.

В 10 сезоне Людмила пришла на кастинг шоу "Х-фактор" и своим выступлением довела Олю Полякову и зрителей до слез.

  • Даша Трегубова успешно проявила себя в качестве ведущей вокального талант-шоу "Х-фактор-10", а теперь публика смогла оценить и вокальные данные артистки, которые она продемонстрировала в третьем прямом эфире проекта.
  • Элина Иващенко в финале вокального шоу "Х-фактор-10" представила авторскую песню, с которой собирается выступить на Национальном отборе на Евровидение-2020.

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