На шоу Голос країни-10 назвали четвертого судью

Менее чем за месяц до старта 10 сезона на шоу "Голос країни" определились с четвертым членом жюри. Уже 19 января кресло судьи займет шоумен и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Для лидера группы Mozgi это будет уже шестой проект.

За это время профессиональный взгляд Потапа всегда помогал ему выбирать сильных участников, имена которых остаются на слуху даже по завершении сезонов. В их числе певицы INGRET, TAYANNA (Татьяна Решетняк) и другие.

"В 10-м юбилейном сезоне есть все ингредиенты супермегашоу: невероятный кастинг, как никогда огромное количество вокалистов и героев с ярким бэкграундом, которые слетелись со всего мира, потрясающе-профессиональный тренерский состав, хорошая атмосфера на площадке и незабываемые голоса, судьбы и истории", - отметил Потап.

По словам продюсера, на 10 сезон у него будет та же сверхзадача - сделать так, чтобы участники шоу не уступили своим мечтам о большой сцене даже в случае вылета.

Напомним, прежде команду членов жюри проекта уже пополнили певица Тина Кароль, хитмейкеры Dan Balan и MONATIK. Голос країни-10 стартует на канале "1+1" уже 19 января.

В прошлую субботу, 28 декабря, состоялся финал юбилейного, 10-го сезона вокального шоу Х-фактор на канале СТБ. Победительницей проекта впервые стала несовершеннолетняя девушка Элина Иващенко из города Бровары.

Читайте также на theLime первое интервью Элины Иващенко после победы на проекте Х-фактор-10. Юная певица рассказала о готовности столкнуться с нещадным шоу-бизнесом и приниципах, которые не станет нарушать ради успеха.

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