Возмущенные зрители "Кріпосної" запустили флешмоб: так не боролись даже за Джона Сноу в "Игре престолов"

В соцсетях не утихает ажиотаж вокруг концовки украинской костюмированной драмы "Кріпосна" канала СТБ. Финал 2 сезона со смертью одного из главных героев оказался настолько непредсказуемым, что зрители сериала вот уже вторую неделю активно требуют продолжения и воскрешения Андрея Жадана любым возможным способом.

С таким же подтекстом в соцсетях появился и флешмоб #жаданживи. Участвующие в нем пользователи настаивают на съемка 3 сезона "Кріпосної", в котором неким образом все же выживет возлюбленный главной героини Екатерины.

"Зачем убили Жадана?" - возмущаются зрители. Facebook и Twitter кишат подобными комментариями, в которых авторов сюжета ругают за "подлость" и "чрезмерную жестокость" к героям костюмированной драмы. Участники флешмоба твердо уверены, что Андрей Жадан должен жить, а Екатерина, которая, собственно и является крепостной, должна быть счастлива.

"Ну какие нервы надо иметь, чтобы смотреть такие сериалы?", "Финал просто убил меня. Столько Катя боролась за свое счастье, столько натерпелась", "Теперь вы просто обязаны снять третий сезон. Нелюди, нельзя так. И верните Жадана", - добавляют в обсуждениях.

Некоторые пользователи сети даже предлагают свои идеи для сюжета 3 сезона "Кріпосної", которые помогли бы оживить Андрея Жадана. В качестве примера авторам сценария приводят "Игру престолов" и воскрешения главного героя - Джона Сноу.

Насколько известно, авторы сериала действительно задумались о продолжении, однако на данный момент ни у канала СТБ, ни у актеров драмы нет никакой информации о том, как может в дальнейшем повернуться сюжет. Также пока нет и предположений о том, когда стоит ждать выхода 3 сезона на экраны.

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