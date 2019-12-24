Актер и любимчик женщин из "Крепостной" показал свою возлюбленную - кто эта красотка

Актер театра и кино Тарас Цымбалюк, звезда украинского сериала "Крепостная", показал подписчикам свою возлюбленную. Оказывается, сердце кузнеца Назара, который за последние несколько месяцев стал новым секс-символом с телеэкрана, занято визажисткой Тиной Антоненко.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Совместное фото появилось на личной странице актера в Instagram. На нем влюбленные позируют на фоне Эйфелевой башни в Париже. В комментариях к селфи Цымбалюк ограничился скромным смайликом в виде сердечка.

Довольно быстро снимок собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях фолловеры актера отметили привлекательную внешность девушки и пожелали паре взаимной любви.

Что известно о Тине Антоненко?

Спутница Тараса Цымбалюка - звездный визажист. В этой сфере девушка работает уже около 10 лет и за это время успела поработать с такими знаменитостями как Светлана Лобода, Иван Дорн, MONATIK,"НеАнгелы", "Время и Стекло", "Потап и Настя" и другими.

Фото: instagram.com/tina_antonenko

Фото: instagram.com/tina_antonenko

Фото: instagram.com/tina_antonenko

Фото: instagram.com/tina_antonenko

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