В сети обсуждают новый имидж Джастина Трюдо: канадский премьер отрастил бороду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрастил бороду, и новый имидж 48-летнего политика тут же бросились обсуждать в сети. Волосы на лице Трюдо стали предметом спекуляций, шуток и серьезного анализа.

BBC отмечает, что борода - достаточно редкое явление в современной политике, и в некоторых частях мира может означать гораздо больше, чем индивидуальный стиль. Так, в Египте бороды считаются символом сторонников исламистов, а в США они десятилетиями воспринимались как удел побежденных политиков. В случае Трюдо, его бороду сочли попыткой покончить с имиджем молодого политика.

"Он не выглядит таким молодым с этой бородой. Он, конечно, выглядит более опытным государственным деятелем, - сказала имидж-консультант Линн Маккей. - Существует определенный уровень зрелости, который он проецирует, в этом нет никаких сомнений".

Издание Vice составило целый список теорий происхождения бороды Джастина Трюдо, начиная от отказа бриться в новогоднем отпуске и заканчивая давней хоккейной традицией.

"Канада победила Россию в матче юниоров, вновь установив доминирование Канады. Борода плей-офф - давняя хоккейная традиция. Может быть, Трюдо отрастил ее, потому что канадская команда подростков не смогла", - пишет Vice.

Разбор бороды Трюдо сделало канадское издание Ottawa Citizen. "Непонятно, останется ли борода хотя бы на время, или это лишь временный результат того, что он не побрился во время отпуска. Канцелярия премьер-министра не дала немедленных комментариев по этому вопросу", - пишут журналисты.

Соцсети тоже не стали отмалчиваться по поводу имиджа Трюдо. Когда снимок появился в Instagram фотографа Адама Скотти, его засыпали самыми разными комментариями.

"Трюдо горячий и с волосами, и без волос на лице, это не вопрос, - пишут поклонники политика. - Боже милостивый, он слишком красив".

"Он выглядит точно так же, как Фидель Кастро с бородой. Мы всегда знали, что он был сыном Фиделя, но удивительно, как он похож на своего отца Фиделя с бородой", - шутят они.

загрузка...

Меган Маркл и принц Гарри собрались жить в Северной Америке. Несколько городов в Канаде и США могут стать для них новым домом.

Ранее принц Гарри обвинил СМИ в травле Меган Маркл. Гарри боится, что жену постигнет участь его матери, принцессы Дианы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.