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Студент написал пост незадолго до вылета и авиакатастрофы в Иране - если и шутил, то вышло прискорбно

Покидая Иран, аспирант из Канады поделился мыслями о третьей мировой

пятница, 10 января 2020, 14:10
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Пользователи Twitter нашли в соцсети пост канадского студента и пассажира украинского самолета Boeing 737, который потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана, опубликованный всего за несколько минут до катастрофы.

Покидая Иран, аспирант Университета Торонто Мойтаба Аббаснежад поделился мыслями о третьей мировой войне, о которой так много говорили в последние дни. В соцсети его пост расценивают как иронию, но ввиду произошедшей катастрофы звучит он весьма прискорбно.

Твит Аббаснежада с персидского языка перевела пользовательница с ником Negar Mortazavi: "Я предполагал, что война начнется прямо перед моим вылетом. Простите меня за хорошие и плохие дела".

За последние несколько дней твитт Аббаснежада собрал более 30 тыс. лайков и тысячи репостов с комментариями сочувствия и соболезнования его родным.

  • Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Вскоре после катастрофы в МАУ называли разные версии аварии, не исключая и ту, что борт был сбит ракетой.

  • Вечером 9 января ряд зарубежных СМИ, в том числе и The New York Times, заговорили о том, что самолет таки был сбит ракетой Ирана. При этом источники стали ссылаться на видео, на котором предположительно запечатлен момент удара ракетой по самолету.

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