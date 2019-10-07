Родные Анастасии Заворотнюк обратились к СМИ и публике с просьбой

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, звезда популярного сериала 2000-х "Моя прекрасная няня", жива, а ее родные настоятельно просят общественность прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.

Об этом после очередной волны слухов о смерти артистки в интервью каналу НТВ упомянул ее директор Стас Христов. Ввиду того, что слухи стали распространяться в российских Telegram-каналах, Христов также призвал аудиторию проверять информацию в официальных источниках.

"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - заявил директор Заворотнюк.

При этом, как добавил Христов, близкие актрисы пока не готовы давать официальные комментарии о состоянии ее здоровья. Это решение семьи директор также попросил уважать.

Напомним, на сегодняшний день достоверно известен лишь один факт - Анастасия Заворотнюк действительно находится в одной из клиник Москвы, где также были замечены ее родные и близкие. При этом ни менеджмент актрисы, ни она сама до сих не комментируют события. А уже тем более не подтверждают информацию неизвестных "источников" в СМИ об онкологии, осложнениях или неизбежной смерти.

В прошедшие выходные ряд российских Telegram-каналов обнародовали переписку, в которой якобы один из сотрудников клиники говорит о том, что Заворотнюк умерла 5 октября. В свою очередь, менеджмент актрисы поспешил опровергнуть эту информацию.

В сентябре приятели знаменитости впервые прокомментировали ее здоровье, также не раскрывая каких-либо деталей. Примечательно, что в отличие от множества фейковых новостей в СМИ, пиар-директор Заворотнюк рассказала о заметных улучшениях, которые в довольно трудной ситуации оказались чудом.

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