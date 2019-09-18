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Истерия вокруг болезни Заворотнюк достигла предела: говорят, к актрисе приставили охрану

При этом ни одно издание до сих пор не владеет точной информацией

среда, 18 сентября 2019, 14:05
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В российских, а вслед за ними и в украинских СМИ не утихает ажиотаж вокруг болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, звезды популярного сериала 2000-х "Моя прекрасная няня". Очередная волна слухов об онкологическом заболевании артистки прошла в сети на прошлой неделе. С того времени, не имея никакой достоверной информации, одно издание за другим приписывает знаменитости различные диагнозы. В частности, последнюю стадию рака головного мозга.

На сегодняшний день достоверно известен лишь один факт - Анастасия Заворотнюк действительно находится в одной из клиник Москвы, где также были замечены ее родные и близкие. При этом ни менеджмент актрисы, ни она сама до сих не комментируют события. А уже тем более не подтверждают информацию неизвестных "источников" в СМИ об онкологии, осложнениях или неизбежной смерти.

Уровень цинизма зашкаливает. Некоторые издания ведут онлайн- и текстовые трансляции того, как "Анастасия Заворотнюк умирает в реанимации". Ввиду истерии на личной странице актрисы в Instagram ограничили возможность комментировать все сделанные ранее посты. Активность в соцсети прекратила и ее дочь Анна, которую также засыпают комментариями с вопросами о болезни матери.

Вскоре после появления этой информации в поддержку Анастасии Заворотнюк высказались в соцсетях и другие российские знаменитости. В их числе певец Филипп Киркоров, продюсеры Иосиф Пригожин и Андрей Разин, также сообщивший своим подписчикам, что диагноз Заворотнюк - рак головного мозга. Откуда у продюсера группы "Ласковый май" такая информация - также не известно.

С выходных у больницы, в которой находится Заворотнюк, дежурят журналисты. Как пишут 18 сентября российские СМИ, к палате актрисы даже приставили круглосуточную охрану, так как на территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. В центре ежедневных сюжетов - супруг знаменитости, фигурист Петр Чернышев, которого уже неоднократно замечали на территории клиники. Но его появление в медучреждении - это единственное, что сегодня достоверно известно новостным изданиям. А уж тем более украинским.

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