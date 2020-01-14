Семейный совет Елизаветы II прошел без участия Меган Маркл - названа причина

Британские СМИ активно обсуждают совет королевской семьи, который 13 января собрали в Букингемском дворце по инициативе королевы Елизаветы II. Предметом обсуждения стало внезапное решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя монаршие полномочия.

Ранее предполагалось, что Меган Маркл, которая сейчас находится в Канаде, примет участие в совете по телефону. Однако уже сегодня, 14 января, местный Evening Standart со ссылкой на личные источники утверждает, что супруга принца Гарри не участвовала в семейном собрании вовсе.

Как отмечает источник, якобы приближенный к королевской семье, в участии Меган Маркл ни принц Гарри, ни она сама необходимости не увидели.

Напомним, после закрытой беседы, которая длилась около двух часов, королева Елизавета II выпустила официальное заявление, в котором прокомментировала свое отношение к выбору внука и его супруги.

Ранее принц Гарри помог Меган Маркл получить работу в Disney. Именно он рассказал директору компании Бобу Айгеру о желании супруги заниматься озвучкой фильмов.

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