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Королева Елизавета рассказала о будущем принца Гарри и Меган Маркл

93-летняя глава королевской семьи отнеслась к выбору внука с пониманием

вторник, 14 января 2020, 11:03
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Королевская семья Великобритании обсудила решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от своих монарших полномочий. После двухчасового разговора королева Елизавета II выпустила официальное заявление, в котором говорится об отношении к их резонансному выбору.

"Сегодня в моей семье состоялись очень конструктивные дискуссии о будущем моего внука и его семьи, - говорится в заявлении королевы. - Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать для себя новую жизнь. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи.

Гарри и Меган ясно дали понять, что не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни. Поэтому было решено, что наступит переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Великобритании. Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни".

Сообщается, что Меган Маркл принимала участие в обсуждении по телефону, поскольку недавно вернулась в Канаду, где они с Гарри провели каникулы вместе с сыном Арчи.

  • Принц Гарри помог Меган Маркл получить работу в Disney. Именно он рассказал директору Disney Бобу Айгеру о желании супруги заниматься озвучкой фильмов.
  • Семья Меган Маркл осудила решение королевской пары начать независимую жизнь. Отец и сводная сестра не поддержали выбор герцога и герцогини Сассекских.

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