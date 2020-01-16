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Отец Меган Маркл выступит против нее в суде: что происходит в семье герцогини

Дело вскоре рассмотрят в суде Лондона

четверг, 16 января 2020, 12:30
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Отец Меган Маркл, 75-летний Томас Маркл, согласился поддержать в суде компанию Associated Newspapers, с которой сейчас судится принц Гарри, внук королевы Елизаветы II и супруг герцогини Сассекской.

Как стало известно ранее, судебный процесс против британского таблоида The Mail on Sunday был начат из-за публикации личного рукописного письма Меган Маркл, которое она отправила своему отцу. Несмотря на то, что письмо изданию передал сам Томас Маркл, принц Гарри обвинил компанию в нарушении конфиденциальности королевской семьи. В свою очередь, отец герцогини заявил, что был вынужден опубликовать письмо, поскольку один из приятелей дочери в интервью журналу People "ложно передал" его содержание.

Как пишет Daily Mail, сейчас Томас Маркл согласился поддержать в суде издание и выступить против принца Гарри и Меган Маркл в качестве ключевого свидетеля защиты. Дело рассмотрят в суде Лондона.

Издание также утверждает, что в документах, поданных от имени отца Меган, говорится, что его отношения с дочерью резко ухудшились после свадьбы с принцем Гарри. В частности, мужчина вспомнил и тот факт, что не присутствовал на свадьбе герцогов из-за операции на сердце. Но после этого якобы получил письмо от принца Гарри, в котором тот обвинил его в причинении вреда дочери и даже не поинтересовался его здоровьем.

Что же касается опубликованного в прессе письма Меган Маркл, отец герцогини возмущен ложными обвинениями в том, что за его публикацию он якобы запросил и получил определенную сумму.

  • Ранее королева Елизавета II рассказала о будущем принца Гарри и Меган Маркл после их отказа от королевских полномочий. Похоже, 93-летняя глава семьи отнеслась к выбору внука с пониманием.
  • Читайте также на the Lime, почему близкие Меган Маркл осудили ее решение начать независимую жизнь. Отец и сводная сестра не поддержали выбор герцога и герцогини Сассекских.

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