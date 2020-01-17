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Эминем без анонсов выпустил новый альбом, вдохновленный Альфредом Хичкоком

Music To Be Murdered By стал 11-м студийным альбомом рэпера

пятница, 17 января 2020, 11:22
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Рэпер Эминем в очередной раз без каких-либо анонсов порадовал фанов новым альбомом Music To Be Murdered By. На запись 11 студийной пластинки музыканта вдохновил альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал режиссер Альфред Хичкок.

В трек-лист 11 студийного альбома вошли совместные песни с Эдом Шираном, умершим в декабре рэпером Juice WRLD, давним приятелем Эминема - рэпером из Детройта Royce da 5’9" и другими. Одним из продюсеров диска выступил Dr. Dre.

На личной странице в Twitter Эминем рассказал о своем увлечении альбомом, который был создан при участии Хичкока. И, судя по всему, воссоздал его обложку на арт-ворках своего диска.

Помимо альбома Эминем выпустил на YouTube клип к треку Darkness. В ролике воссозданы кадры стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, в ходе которой были убиты 58 человек.

В октябре прошлого года Эминем отпраздновал свой 47 день рождения. За годы карьеры этот парень выпустил множество хитов, воспитал не одно поколение любителей жанра и установил по меньшей мере несколько рекордов по скорочтению. Пройдите забавный тест и попробуйте себя в его роли.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Eminem

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