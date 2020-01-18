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Победитель Х-фактора представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020: видео

Александр Порядинский подал заявку на участие в отборе

суббота, 18 января 2020, 11:10
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Победитель 4 сезона вокального шоу "Х-фактор" Александр Порядинский презентовал песню, с которой планирует выступить на Национальном отборе на "Евровидение-2020". Композиция получила название Savior.

В новом треке музыкант обратился к важной, сложной теме, которая, по его мнению, не оставит равнодушным никого. Вместе с синглом вышел и клип, который доступен к просмотру на YouTube-канале певца.

"Современный мир является прагматичным и довольно жестким, иногда не оставляя права на ошибку. В жизни каждого случаются ситуации, из которых трудно самому найти выход. Когда безнадежность и отчаяние могут лишить сил и решимости, когда нас разрывают сомнения и противоречия, когда растет разочарование в людях. Именно в такие моменты и стоит вспомнить: вы не один в этом мире", - говорит Александр.

Музыкант советует оглянуться вокруг, чтобы найти того, кто вернет веру в себя и людей.

"Возможно, именно Вы и есть тот человек, который способен зарядить другого собственным примером, дарить вдохновение и жизненную энергию. Уже само название - Savior - является многозначительным. Спаситель или мотиватор к самореализации и человек, способный на самопожертвование. И поскольку все мы разные, каждый может найти собственное толкование этого названия, личный смысл песни, открыть в ней очень близкую историю", - добавил певец.

Напомним, что первые два полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут в прямом эфире каналов СТБ и UA:Перший 8 и 15 февраля. Финал, в ходе которого выберут представителя Украины в Нидерландах, - 22 февраля.

Имена артистов и групп, которые подали заявку, пока не разглашаются. Тем не менее, некоторые украинские исполнители уже проговорились ранее о своем решении попытать счастья и отправить ту или иную песню на конкурс.

  • Ранее организаторы Нацотбора на Евровидение-2020 назвали имена двух судей. Ведущим мероприятия традиционно будет комик и волонтер Сергей Притула.
  • Сам конкурс Евровидение-2020 состоится лишь в мае этого года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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