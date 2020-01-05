В Украине вот-вот назовут участников Нацотбора на Евровидение-2020: кто в претендентах

В октябре прошлого года в Украине стартовал прием анкет исполнителей и групп, желающих принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2020. Их, как и в прошлые годы, оказалось немало, и лишь в первый день организаторы отборочного этапа получили около 800 заявок. Их сбор продолжался до 25 декабря включительно, а уже в этом месяце канал СТБ и UA:Суспільне мовлення назовут полуфиналистов, которые посоревнуются за право представить страну на песенном конкурсе в Нидерландах.

Пока организаторы Нацотбора рассматривают полученные заявки, имена артистов и групп, которые решили подать их, не разглашаются. Тем не менее, некоторые украинские исполнители уже проговорились ранее о своем решении попытать счастья и отправить ту или иную песню на конкурс. За несколько дней до объявления полуфиналистов отборочного этапа theLime вспомнил тех, о чьих грандиозных планах уже известно. Пройдут ли они в полуфинал, покажет время.

Фото: stb.ua

Элина Иващенко

Свою песню для Национального отбора победительница шоу "Х-фактор 10" Элина Иващенко презентовала в одном из эфиров вокального проекта. Трек получил название Get Up и в случае одобрения организаторами отборочного этапа, будет несколько видоизменен.

Как рассказала девушка в своем первом интервью после победы на "Х-факторе", сегодня она активно настроена на положительный прием ее анкеты и уже готовится к отборочному этапу. В случае прохождения в полуфинал, свой трек Get Up Элина Иващенко намерена дополнить эффектами, вокалом и представить своего рода ремикс. Примечательно, что в руках девушки есть два больших козыря - победа на крупном вокальном шоу канала СТБ и сотрудничество с музыкальным продюсером Нацотбора Русланом Квинтой.

Jerry Heil

Кто бы сомневался, что после феерического успеха песни "Охрана, отмєна" некогда YouTube-блогер Яна Шемаева пропустит шанс попасть на первый песенный конкурс Европы.

Как рассказала исполнительница ранее, для отборочного этапа она подготовила не менее забавную песню, но на этот раз на английском языке. По мнению Яны, слушатель может не расслышать в ней ярких вокальных составляющих, так как акцент в ней сделан на другом - на игре слов и важном подтексте на социальную тематику.

Андрей Бойко

Претендует на место в полуфинале в этом году и финалист шоу "Голос. Діти", актер сериала "Школа" Андрей Бойко. Что готовит для отборочного этапа молодой вокалист, пока не известно. При этом Бойко уже отмечал ранее, что к конкурсной песне его команда отнеслась с большим трепетом.

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В целом же песня Андрея расскажет о его личном опыте - отношениях с девушкой, которыми певец покажет, что подросток вполне может быть артистом.

Напомним, ранее организаторы Нацотбора на Евровидение-2020 назвали имена двух судей. В этом году оценивать участников отбора возьмутся шоумен Андрей Данилко и певица Тина Кароль. Предположительно, вскоре назовут еще имя третьего судьи, которое пока держится в секрете. Ведущим мероприятия традиционно будет комик и волонтер Сергей Притула.

Сам конкурс Евровидение-2020 состоится лишь в мае этого года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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