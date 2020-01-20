Нацотбор на Евровидение-2020: кто поборется за право представлять Украину в Нидерландах

В понедельник, 20 января, организаторы украинского Национального отбора на Евровидение-2020 объявили имена полуфиналистов, которые посоревнуются за право представить страну на песенном конкурсе в Нидерландах уже этой весной.

Традиционно из сотен полученных заявок комиссия Национального отбора выбрала лишь 16 исполнителей, которые представят свои конкурсные песни в двух полуфиналах (8 и 16 февраля). Лучшие сразятся в финале (23 февраля), по итогам которого будет назван представитель Украины на Евровидении-2020. Давайте же посмотрим, кто претендует на это место:

Помимо 16 финалистов Национального отбора, его организаторы также назвали имя третьего судьи. Место рядом с Андреем Данилко и Тиной Кароль займет генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хіт FM" Виталий Дроздов.

Ранее свою конкурсную песню для Национального отбора на Евровидение-2020 уже представил победитель Х-фактора Александр Порядинский. Трек получил название Savior.

Напомним, сам конкурс Евровидение-2020 состоится в мае этого года в Нидерландах, в городе Роттердаме. Как стало известно ранее, Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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