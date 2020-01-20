Как стартовал Голос країни-10 и кто сумел развернуть все четыре судейских кресла (видео)

Вечером 19 января в эфире канала "1+1" стартовал вокальный проект Голос країни-10, который в этом году отмечает юбилей. Первый выпуск традиционно оказался весьма насыщенным и даже напряженным. На его сцене свои силы попробовали вокалисты и вокалистки всевозможных стилей.

Не обошлось в первом выпуске и без знаменитостей. В числе первых участников шоу Голос країни-10 оказались солистка скандально известной группы "Ленинград", а также секс-символ проекта "Танці з зірками" Даниэль Салем. Смотрите далее три лучших выступления этого вечера, перед которыми не устоял никто из членов жюри, а также читайте, кто сформировал первые команды наставников.

Саша Календа (команда MONATIK’а)

23-летний Саша Календа из Житомира стал не только первым участником 10 сезона шоу, но и первым, кому посчастливилось развернуть все четыре судейских кресла. Парень пришел на проект с хитом 90-х Coco Jumbo от Mr. President и со старта покорил сердца судей. Когда же пришло время выбирать, Александр предпочел команду хитмейкера MONATIK’а.

Василиса Старшова (команда Дана Балана)

Как уже упоминалось выше, в первом выпуске вокального шоу не обошлось без знаменитостей. И первой в их числе оказалась эпатажная солистка скандально известной группы "Ленинград" Василиса Старшова. Девушка устроила на проекте настоящее шоу и заставила судей начать за нее музыкальный баттл. И если мужчинам ее импульсивный настрой пришелся по душе, то Тина Кароль высказалась искренне и посоветовала участнице поубавить "понтов". В остальном же Старшова также развернула все судейские кресла и прошла в следующей этап шоу, выбрав своим наставником Дана Балана.

Ольга Мельник (команда Тины Кароль)

Третьей и последней участнице первого выпуска, которой удалось развернуть все четыре кресла, оказалась финалистка четвертого сезона Ольга Мельник. Девушка вернулась на вокальный проект с целью попробовать свои силы еще раз и сумела кавером на песню Билли Айлиш Lovely растрогать зрителей. По итогам выступления судьи назвали Ольгу претенденткой на победу.

загрузка...

В целом же в следующий этап шоу Голос країни-10 прошли восемь участников - по два в командах Дана Балана и Тины Кароль, три в команде MONATIK’а и один в компании Потапа и Насти:

Команда Дана Балана:

Василиса Старшова

Назар Яцишин

Команда Тины Кароль:

Даниэль Салем

Ольга Мельник

Команда Потапа и Насти:

Анастасия Картвелишвили

Команда MONATIK’а:

Саша Календа

Сергей Роман

Елизавета Криворучко

Напомним, следующий выпуск шоу Голос країни-10 состоится уже через неделю, 26 января. Самые интересные его события традиционно отслеживайте на страницах theLime.

Читайте также на theLime, как Дан Балан приревновал Тину Кароль к секс-символу шоу "Танці з зірками" Даниэлю Салему. Похоже, теперь за внимание певицы на проекте будут бороться два мачо.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.