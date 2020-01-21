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Холостяк 10: стали известны первые подробности нового сезона реалити-шоу

Премьера 10 сезона состоится в марте 2020 года

вторник, 21 января 2020, 11:57
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Организаторы проекта "Холостяк" на канале СТБ раскрыли первые подробности 10 сезона шоу. Так, уже известно, что главным героем романтического реалити стал пилот.

"Он – владелец летной школы в Америке (Майами). Ему не страшны стихии. Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Он много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви", - сказано на сайте телеканала СТБ.

Правда, имя молодого человека, за внимание которого девушки будут бороться в течение трех месяцев, пока держится в тайне. Премьера нового сезона шоу "Холостяк" состоится в марте 2020 года. Точную дату организаторы обещают объявить немного позже.

Напомним, что в предыдущих сезонах главными героями шоу "Холостяк" становились: популярный танцор Максим Чмерковский, потомок царской династии Романовых Френсис Александр Метью Романов, пластический хирург Андрей Искорнев, футболист Сергей Мельник, бизнесмен Константин Евтушенко, продюсер Иракли Макацария, спортсмен Дмитрий Черкасов, музыкант Рожден Ануси и телеведущий Никита Добрынин.

  • Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной и победительнице проекта Даше Квитковой. В столь романтической обстановке девушка просто не могла отказать парню.
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