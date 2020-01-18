Не узнать: украинский телеведущий покрасил волосы в белый цвет, проиграв спор невесте

Украинский телеведущий и герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная, победительница проекта Даша Квиткова отдыхают на Бали. На днях пара удивила фанов новостью о своей помолвке, но на этом сюрпризы не закончились.

Так, в Instagram Stories Никиты появились фото, на которых он запечатлен с белыми волосами. Как оказалось, новый цвет - результат проигранного спора с Дашей. Влюбленные поспорили по поводу цвета кожи белого медведя. Квиткова сказала - черного, а вот Добрынин утверждал, что она ничем не отличается от его бурого собрата.

Возлюбленная ведущего выдвинула условие, что если Никита проиграет, то он должен будет перекрасить волосы в белый цвет. Добрынин согласился, вероятно полагая, что он прав. Неожиданно Даша выиграла и Никита сдержал слово, став блондином.

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