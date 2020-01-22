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Нацотбор на Евровидение-2020: стал известен порядок выступлений участников в полуфиналах

В каждом полуфинале выступит по 8 участников

среда, 22 января 2020, 13:26
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В среду, 22 января, состоялась жеребьевка, в ходе которой определился порядок выступлений участников Национального отбора на Евровидение-2020 в полуфиналах.

В прямых эфирах за право представить Украину на музыкальном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 исполнителей. Полуфиналы состоятся 8 и 15 февраля, а финал, по итогам которого будет известен представитель нашей страны, - 22 февраля.

Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 (8 февраля)

1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol

Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 (15 февраля)

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
2. FO SHO
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI

Оценивать выступления конкурсантов будут зрители и члены жюри - шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль, а также медиаменеджер и гендиректор "Хіт FM" Виталий Дроздов.

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