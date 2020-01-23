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Как выглядит новый Холостяк: авторы шоу представили главного героя 10 сезона

Юбилейный сезон шоу "Холостяк" стартует уже 6 марта

четверг, 23 января 2020, 15:00
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Канал СТБ анонсировал старт реалити-шоу Холостяк-10, а также представил главного героя юбилейного сезона, который стартует в эфире уже 6 марта.

Имя мужчины, который начнет поиски возлюбленной по ту сторону экрана, пока остается в секрете. Поговаривают, его зовут Максим, он влюблен в небо и является профессиональным пилотом. Ко всему этому мужчина заведует частной летной школой в Майами (США).

Главный герой шоу Холостяк-10Фото: facebook.com

На презентации новых проектов канала, которая состоялась в этот четверг, 23 января, авторы реалити представили не только "холостяка", но и первые фрагменты нового сезона.

Главный герой шоу Холостяк-10Фото: facebook.com

Главный герой шоу Холостяк-10Фото: facebook.com

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